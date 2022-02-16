تركي العواد: مؤتمر "الكفاءة المالية" محبط.. وتصريح الرئيس غريب

وصف تركي العواد أستاذ الإعلام ولاعب كرة القدم الدولي السابق مؤتمر لجنة الكفاءة المالية الذي عقد يوم الثلاثاء بالمحبط، مشيراً إلى أن تصريحات رئيسها عبدالله كبوها عن جدولة الديون غريب.

وقال العواد في برنامج "في المرمى": المؤتمر كان محبطاً للغاية بالنسبة لي، بالإضافة إلى أن تصريح الرئيس كبوها عن الجدولة ووجودها في الرياضة وغيرها غريب، فاللجنة أجد أن بدايتها كانت قوية للغاية ولكنها افتقد للصرامة حالياً.

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وواصل: الجدولة طالت 37% من الديون، وهذا مجرد تأجيل للديون، فالهدر المالي أكبر معضلة موجودة في الدوري السعودي، إذ تدفع الأندية الكثير من المال على لاعبين أقل من المستوى، واللجنة من خلال سماحها بالجدولة، أعطت الأندية فرصة الدخول في سوق الانتقالات الشتوية رغم معاناتها من الديون.