تغريم حمدالله.. والاكتفاء بإيقاف تاليسكا مباراة واحدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاكتفاء بإيقاف أندرسون تاليسكا لاعب النصر مباراة الإيقاف التلقائي عقب طرده أمام اتحاد جدة بالإضافة إلى تغريمه مالياً، فيما غرمت عبدالرزاق حمدالله مهاجم الأخير مبلغ 20 ألف ريال عقب غيابه عن المقابلة الإعلامية التي أعقبت مباراة الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق بأن تاليسكا ملزم بدفع 10 آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى إيقافه مباراة واحدة عقب طرده أمام اتحاد جدة، بينما أشارت إلى أنها غرمت عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة وعبدالإله العمري لاعب النصر 20 ألف ريال، وبيتي مارتينيز صانع ألعاب النصر 30 ألف ريال نظراً لغيابهم عن اللقاءات الإعلامية بعد المباراة.

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وفاز اتحاد جدة على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل نهاية الأسبوع الماضي ليبتعد في الصدارة برصيد 47 نقطة.