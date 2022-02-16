قمة بين الهلال والشباب.. واتحاد جدة "المنتعش" يصطدم بالتعاون

سيحاول الهلال بطل آسيا مداواة جراحه سريعا عندما يستضيف الشباب في مباراة قمة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم يوم الخميس، على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).



وخسر الهلال 4-صفر أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية يوم السبت الماضي، بعدما أنهى المباراة بتسعة لاعبين، ليكتفي باحتلال المركز الرابع في نتيجة أثارت غضب المشجعين.



ودفع المدرب ليوناردو جارديم الثمن بفقدان منصبه، وأعاد الهلال تعيين مدربه السابق رامون دياز حتى نهاية الموسم الحالي.



وسيحاول دياز، الذي قاد الهلال لإحراز لقب الدوري في 2017، إعادة الفريق سريعا إلى الطريق الصحيح، لكن المنافسة على اللقب تبدو صعبة إلى حد كبير.



ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 19 مباراة.



ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، ولم يخسر في الدوري منذ تعثره أمام الفتح في أغسطس 2021.



ويفتقد دياز ثنائي الوسط المؤثر المكون من ماثيو بيريرا ومحمد كنو بعد حصول كل منهما على بطاقة حمراء مباشرة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية في أبوظبي.



وبغض النظر عن نتيجة قمة الرياض، فإن الفائز سيكون الاتحاد الذي سيضمن تعثر أحد منافسيه على الأقل مع سعي النادي المنتمي لمدينة جدة لإحراز اللقب لأول مرة منذ موسم 2008-2009.



ويعيش الاتحاد حالة رائعة وفاز 3-صفر على النصر صاحب المركز الثالث في مباراته السابقة مستفيدا من تألق المهاجم المنضم حديثا عبد الرزاق حمد الله، ليحقق انتصاره العاشر على التوالي.



وقبل أن يلعب الهلال ضد الشباب، سيكون الاتحاد قد واجه التعاون صاحب المركز 11، الذي فاز 3-صفر على الرائد يوم السبت بفضل ثنائية لاعبه المصري المنضم حديثا مصطفى فتحي، بحثا عن مواصلة سلسلة انتصاراته وزيادة الضغط على ملاحقيه.



وسيلعب النصر في افتتاح الجولة يوم الخميس أيضا ضد الباطن القابع في منطقة الهبوط، لكنه يفتقد لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد طرده أمام الاتحاد. ويتصدر تاليسكا قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا.

مادة اعلانية