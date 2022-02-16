لياقة لاعبي اتحاد جدة خلفها مدرب أتلتيكو مدريد

يعتمد الروماني كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة متصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على 4 مساعدين، منهم إيفان رافائيل دياز الذي عمل في أتلتيكو مدريد 11 عاماً.

ويضم فريق عمل كونترا 4 مساعدين، منهم دياز الذي يحمل الجنسية الإسبانية ويعمل مع كوزمين للمرة الأولى، إذ سبق له العمل مع ريال مدريد بين عامي 2000 و2004، قبل أن ينتقل إلى الغريم التقليدي أتلتيكو منذ 2007 وحتى 2018، كما يحمل شهادة الماجستير في الإعداد البدني في كرة القدم.

مادة اعلانية

ويساعد كونترا مواطنه لورينتو روسو الذي عمل كمدرب في عدة أندية رومانية ودرب المنتخب الوطني تحت 19 عاماً، وكلاعب سبق له المشاركة في كأس أوروبا 2000.

ومهمة تدريب الحراس في نادي الاتحاد، يشرف عليها الروماني دانييل تودور الذي لم يعمل مع كوزمين من قبل، ويملك شهادة تدريب الاتحاد الأوروبي "أ"، إذ بدأ مسيرته في تدريب الحراس عام 2011، وتنقل بين عدة أندية رومانية، وأخيراً تحليل الأداء في الفريق يعود للإسباني جيرمان رودريغيز، الذي يعمل للمرة الأولى تحت قيادة كونترا، وسبق له أن شغل ذات المنصب مع جيرونا الإسباني بين 2015 و2019.