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النصر يتجاوز الباطن بشق الأنفس

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النصر الباطن بيتي مارتينيز
فرحة مارتينيز بالهدف الرابع للنصر

النصر يتجاوز الباطن بشق الأنفس

الرياض - د ب أ

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حقق النصر فوزا مثيرا على مضيفه الباطن 4 - 3، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم النصر عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف عبد المجيد الصليهم الهدف الثاني في الدقيقة 24، لكن فابيو أبرو سجل هدف تقليص الفارق للباطن في الدقيقة 33 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 68 سجل خالد الغنام الهدف الثالث للنصر، فيما سجل فابيو أبرو الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 79، قبل أن يدرك زكريا سامي التعادل في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل جونزالو مارتينيز الهدف الرابع للنصر من ضربة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بعد خوضه 21 مباراة، بفارق ست نقاط خلف الاتحاد المتصدر والذي خاض 19 مباراة فقط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

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