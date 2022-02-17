بيان من الاحتراف وفض المنازعات حول قضية كنو

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، في بيان مشترك مع غرفة المنازعات، عن إحالة نسخة من ملف قضية اللاعب محمد كنو إلى الغرفة، شاملا الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، على أن تباشر لجنة الاحترام إجراءاتها بعد ذلك.

وقال البيان المشترك: إشارة إلى ما ورد للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من توقيع محمد كنو عقدينن احترافيين مع ناديي النصر والهلال لذات الفترة، توضح اللجنة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لاختصاصها وذلك منذ 9 يناير الماضي.

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وأضاف البيان: عقدت لجنة الاحتراف 7 جلسات استماع لكافة الأطراف، وعدة اجتماعات، حيث تبقى للجنة اجتماع أخير مع اللاعب للاتستيضاح عن بعض المستندات التي ظهرت أثناء مشاركته الدولية، وبات النزاع تعاقديا بعد قيد الدعوى رسميا لدى غرفة فض المنازعات، التي طلبت تزويدها بعقدي الاحتراف اللذين تم توقعيهما مع الناديين.

ولفت البيان إلى أن الفقرة الرابعة من المادة (43) من لائحة الاحتراف تنص على إضافة إلى الالتزام بدفع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد، أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية ويعتبر كل ناد قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده بدون سبب مشروع محرضًا على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتكون العقوبات بالمنع من التسجيل لاعبين سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.