خطأ غروهي يوقف سلسلة انتصارات اتحاد جدة

فرض التعاون التعادل على ضيفه الاتحاد 1 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الاتحاد في الدقيقة الثانية عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يدرك المصري مصطفى فتحي التعادل للتعاون في الدقيقة 59 بخطأ من الحارس غروهي.
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وشهدت المباراة تعرض حسن محمد العمري لاعب التعاون للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 20 مباراة، بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني والذي خاض 21 مباراة.
على الجانب الآخر، يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 22 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.
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