هلال دياز يمزق شباك الشباب بخماسية

بدأ الهلال مع مدربه الجديد رامون دياز بالشكل الأمثل بعدما اكتسح الشباب بخمسة أهداف دون مقابل يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى دياز المسؤولية منتصف الأسبوع الجاري خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي فقد وظيفته عقب الخسارة أمام الأهلي المصري في مباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

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وتقدم الهلال أولاً عبر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب الشباب السابق عقب مرور 18 دقيقة من المباراة، وأتبعه البيروفي أندري كاريو بالهدف الثاني عقب 7 دقائق فقط.

وبعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة هز المالي موسى ماريغا الشباك، وفي الدقيقة 43 أحرز إيغالو هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال.

وطرد الحكم ألفريد ندياي لاعب الشباب في الدقيقة 56 بعد حصوله على الإنذار الثاني، وقبل نهاية الشوط الثاني بسبع دقائق أحرز ماريغا هدف الهلال الخامس.

ورفع الهلال رصيده إلى 34 مباراة في المركز الرابع مع بقاء 3 مباريات مؤجلة، بينما بقي الشباب ثالثاً برصيد 40 نقطة.