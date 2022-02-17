هورفات.. وجه مألوف يهدد فريقه السابق النصر

سيواجه ألين هورفات مدرب الباطن فريقه السابق النصر يوم الخميس، وهو أمر بات معتاداً للأصفر في المواسم الأخيرة الذي لاقى عدداً من مدربيه السابقين كخصوم.
الأوروغوياني كارينيو فعل ذلك بعدما قاد النصر إلى ثنائية تاريخية عام 2014، وبعد أربعة أعوام خسر أمامه كمدرب للشباب بهدف دون رد.
وقبل كارينيو، كان الأرجنتيني غوستافو كوستاس، درب النصر في 2011، وبعد 7 أعوام جاء إلى السعودية مدرباً للفيحاء، وهزم الأصفر بهدف دون رد.
وفي موسم 2018-2019، عاد زوران ماميتش إلى السعودية بعد عام ونصف من تركه النصر، وهذه المرة ليتولى تدريب الغريم التقليدي الهلال، مواجهة زوران مع أصدقاء الأمس انتهت بفوز الأصفر 3-2.
عاد كارينيو ليواجه النصر في موسم 2019-2020 لكن كمدرب للوحدة يومها، لعب معه مرتين، فاز في الأولى بهدف، وخسر الثانية بمثله.
وفي صيف 2020 واجه التعاون النصر ، كان الفرنسي كارتيرون مدربا للأصفر القصيمي، وفاز باتريس على رفاق الأمس بهدف.. وفي الجولة السابعة عشرة قسى النصر على مدربه السابق بالفوز عليه بثلاثية لا رد لها.
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