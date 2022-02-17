وسائل إعلام: اتفاق بين النصر السعودي وأبوجبل

كشفت وسائل إعلام عن اتفاق النصر السعودي مع حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبوجبل للانضمام إلى صفوف الأول في فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية عقده مع ناديه الحالي.

وتألق أبوجبل (33 عاماً) مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، وحصل منتخب "الفراعنة" على المركز الثاني عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

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وينتهي عقد الحارس الملقب بـ"غاباسكي" نسبة إلى لاعب كرة سلة سابق مع ناديه الزمالك نهاية الموسم الحالي، فيما كشفت وسائل إعلام عن اتفاق النصر مع أبوجبل للانتقال إلى صفوف النادي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية كلاعب حر.

وانطلقت مسيرة "غاباسكي" في موسم 2010-2011 مع نادي إنبي، وانتقل إلى الزمالك بعد 3 أعوام، وعقبها انتقل إلى سموحة، وعاد في يوليو 2019 إلى الزمالك الذي حقق معه 7 بطولات مختلفة.

وشارك أبوجبل مع المنتخب المصري للمرة الأولى في عام 2011، وغاب عن القائمة الدولية فترة طويلة قبل أن يبرز بشكل ملحوظ في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.