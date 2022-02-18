الحضيف والمؤيد ينضمان لدينامو زغرب الكرواتي

ريان إدريس يوقع عقداً احترافياً مع فيسترلو البلجيكي

انضم المهاجم السعودي الشاب، ريان إدريس، إلى فريق فيسترلو ، أحد أندية الدرجة الثانية في بلجيكا، يوم الاثنين بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع أفضلية ...