الحضيف والمؤيد ينضمان لدينامو زغرب الكرواتي

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة يوم الجمعة توقيع اللاعبين باسل الحضيف والمؤيد مني عقدي احتراف مع نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى نهاية الموسم الجاري مع خيار التجديد لموسم إضافي.
وأعير المدافع الحضيف لدينامو زغرب الكرواتي من نادي اتحاد جدة، وهو المركز نفسه الذي يشغله زميله المؤيد مني القادم من نادي التهامي.
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ويعد دينامو زغرب الكرواتي أكبر ناد في البلاد بفوزه ببطولة الدوري المحلي 22 مرة والكأس المحلية 16 مرة وكأس المعارض الأوروبية 1967 ووصيف أبطال الكؤوس الأوروبية 1961.
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