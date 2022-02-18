الفيصلي والرائد يتعادلان سلباً

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفيصلي والرائد يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورغم محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة، من أبرزها تسديدة كريم البركاوي في العارضة، بالإضافة إلى انفراد تام في الدقائق العشر الأخيرة أضاعه يحيى سنبل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
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ورفع الرائد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر.
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