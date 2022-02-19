الطائي يهزم الاتفاق ويبقيه في مراكز "الهبوط"

تغلب الطائي على مضيفه الاتفاق صفر - 1 في ختام مباريات الجولة 21 المسماة "جولة التأسيس" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد الأرجنتيني توبياس فيغيروا مهاجم الطائي عند الدقيقة العاشرة ليحافظ الفريق على تقدمه طوال اللقاء ويكسب النقاط الثلاث.

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ورفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.