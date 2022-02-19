ضمك يحسم الديربي أمام أبها بقذيفة فيتور

حول ضمك تأخره مرتين إلى فوز 3-2 على أبها ليواصل الضغط لدخول المربع الذهبي بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.
منح الصربي أوروش ماتيتش التقدم لأبها بعد ربع ساعة من اختراق للدفاع وتعادل الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء بعد نصف ساعة من اللقاء. وأعاد التونسي بلال العيفة التقدم لأبها من ضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول.
وتعادل ضمك مجددا في بداية الشوط الثاني عبر الجزائري هلال العربي سوداني من متابعة لتسديدة مرتدة من الحارس. أكمل الأرجنتيني سيرجيو فيتور الانتفاضة بهدف رائع من ركلة حرة بعيدة المدى في الدقيقة 67.
وعزز ضمك موقعه في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 21 مباراة بفارق خمس نقاط عن أبها سادس الترتيب.
ويتأخر ضمك بنقطة واحدة عن الهلال بطل آسيا وحامل اللقب صاحب المركز الرابع الذي تتبقى له ثلاث مباريات.
ويتصدر الاتحاد جدول الدوري برصيد 48 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.
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