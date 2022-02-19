"الانضباط" تغرم مسلي وتاليسكا وترفض شكوى حمدالله ضد النصر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت عدة عقوبات على منسوبي نادي النصر بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان اللجنة: إلزام مسلي آل معمر رئيس نادي النصر بدفع غرامة قدرها 20 أف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي مباراة الفريق أمام الاتحاد. وإلزام أندرسون كونسيساو "تاليسكا" لاعب نادي النصر بدفع غرامة قدرها 20 أف ريال بسبب الإساءة إلى مسؤولي مباراة الاتحاد والنصر عبر حسابه في "إنستغرام" بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف ريال بعد قبول شكوى المغربي عبدالرزاق حمدالله ضده بسبب الإساءة الإعلامية في أحد البرامج التلفزيونية.
وأضافت اللجنة: شكوى عبدالرزاق حمدالله ضد نادي النصر ومديره التنفيذي أحمد الغامدي قبلت شكلا ورفضت موضوعاً.
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