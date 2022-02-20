اعتماد بطولة كأس السوبر السعودية بمشاركة 4 فرق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي اعتباراً من النسخة المقبلة 2022-2023.

وستقام البطولة بمشاركة 4 فرق، بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وستقام البطولة من 3 مباريات هي مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

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وجاء قرار الاتحاد السعودي بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية، بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.

وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.