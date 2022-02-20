الاتحاد والأهلي يوقعان اتفاقية مع شركة وسط جدة للتطوير لعقدين

أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يوم الأحد عن اكتمال إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع ناديي الاتحاد والأهلي لتكون بموجبها شريكاً إستراتيجياً للناديين في عقد يمتد لمدة 20 عاما بقيمة 100 مليون ريال سعودي سنوياً لكل نادٍ بدء من عام 2022 مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعوام.

وتأتي اتفاقية الشراكة مع الناديين ضمن أهداف الشركة لتعزيز نمط الحياة في مدينة جدة والارتقاء بالمشهد الرياضي من خلال توفير الدعم للناديين بما يتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة.

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وجرى توقيع الاتفاقية في حفل للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية بين الشركة والناديين، بحضور أحمد السليّم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير وأنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد و ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتشتمل الاتفاقية على عدَدٍ من الامتيازات الدعائية والاستثمارية.

وأوضح السليّم أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة في مسيرة المشروع مبيناً أن مشروع وسط جدة يهدف لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة ليسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة للسكان والزوار مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعدّ أحد أكبر عقود الشراكة في تاريخ الناديين الأمر الذي يوفّر فرصة استثنائية لزيادة إيراداتهما السنوية بالاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الشراكة.

يذكر أن مشروع وسط جدة سيتم تنفيذه في موقع استراتيجي على مساحة 5.7 ملايين متر مربع بقلب مدينة جدة ويتميز بواجهة بحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج السعودية وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم وسيسهم المشروع في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة (سياحية - رياضية – ثقافية – ترفيهية – تجارية - سكنية)، وكذلك في توفير نمط حياة عصري وخيارات ترفيهية عالمية وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة، بالإضافة إلى إبراز الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة بقالب عصري ومتجدد.