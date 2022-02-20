الهلال في كأس الملك.. عقدة تلاحق النصر منذ 1989

لم يعرف النصر الفوز على غريمه التقليدي الهلال في بطولة كأس الملك منذ العام 1988، إذ انتهت 6 مواجهات بينهما عقب ذلك التاريخ بفوز أزرق قبل ملاقاتهما يوم الاثنين في ربع نهائي النسخة الحالية من المسابقة.

وفاز النصر آخر مرة على الهلال في مسابقة كأس الملك في أبريل 1988 في ثمن نهائي تلك النسخة بهدف سجله صالح المطلق، وفي العام اللاحق فاز الهلال بالمباراة النهائية 3-0 بأهداف حسين الحبشي وعبدالرحمن التخيفي وحسين البيشي.



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وتوقفت البطولة منذ عام 1990 قبل عودتها في 2008 تحت مسمى كأس الملك للأبطال، والتقيا في نسخة 2009 عندما تعادلا في مواجهة ربع النهائي 1-1 بهدفي ريال بلال للنصر وكريستيان ويلهامسون للهلال وفي الإياب تعادلا سلبيا ليبلغ الهلال نصف النهائي مستفيداً من تسجيله هدفاً على أرض النصر في الذهاب.

والتقى الفريقان مجدداً في نسخة 2010 بدور نصف النهائي، وانتهت المباراة الأولى بفوز الهلال 5-3 عن طريق ياسر القحطاني "هدفين" ميريل رادوي "هدفين" ومحمد نامي مقابل هدفين لفيكتور فيغاروا وريان بلال، وفي الإياب تعادلا بهدف ثياغو نيفيز للهلال وسعد الحارثي للنصر ليبلغ الأزرق المباراة النهائية.



وتواجه الغريمان في نهائي نسخة 2015، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 عن طريق محمد السهلاوي للنصر ومحمد جحفلي للهلال، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأخير 7-6 ويفوز بالبطولة.

وفي ربع نهائي نسخة 2017 فاز الهلال على غريمه التقليدي 2-0 عن طريق عمر خربين ونيكولاس ميليسي ليواصل طريقه ويفوز باللقب تحت قيادة مدربه الحالي رامون دياز.



وفي نهائي نسخة 2020 كسب الهلال البطولة على حساب النصر بعد فوزه عليه 2-1 عن طريق جانغ هيون وغوميز مقابل هدف أيمن يحيى للنصر.