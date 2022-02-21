الفيحاء يهزم الباطن ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الكأس

فاز الفيحاء على مضيفه الباطن 1 - 2 يوم الاثنين في ربع نهائي كأس الملك بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وتقدم الفيحاء عن طريق ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 56، قبل أن يدرك يوسف الجبلي التعادل للباطن في الدقيقة 66.
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ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث نجح الفيحاء في الفوز، بعدما سجل له باناغيوتيس تاختسيديس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 117.
وسيحل الفيحاء ضيفا على الاتحاد في دور نصف النهائي من المسابقة فيما سيلعب الفائزان من مواجهة النصر والهلال ومباراة الشباب والأهلي في المباراة الأخرى.
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