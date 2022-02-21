المنتخب السعودي للسيدات يحقق فوزه الأول دولياً.. وبيليه يبارك

حقق المنتخب السعودي للسيدات فوزه الدولي الأول يوم الأحد بعد تغلبه على نظيره منتخب سيشل بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في المالديف.

وأقيمت المباراة الدولية الأولى لمنتخب السيدات على الملعب الوطني بالمالديف، وانتهى الشوط الأول بهدف أحرزته البندري مبارك عند الدقيقة 14 قبل أن تضيف مريم التميمي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

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وكان الأسطورة البرازيلي بيليه أحد المشيدين بمنتخب السيدات بعد أن كتب عبر حسابه في "تويتر": أبارك للاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السيدات خوض المباراة الرسمية الأولى، هو يوم تاريخي ليس لكم فقط بل لكل من يحب كرة القدم.