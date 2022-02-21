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الهلال يقلب الطاولة على النصر ويبلغ نصف نهائي كأس الملك

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إيغالو النصر الهلال
إيغالو سجل هدف التعادل للأزرق

الهلال يقلب الطاولة على النصر ويبلغ نصف نهائي كأس الملك

العربية.نت

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سجل سالم الدوسري هدفاً من علامة الجزاء قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأصلي ليضمن وصول الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر 2-1 في ربع النهائي.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة الشباب والأهلي في ربع النهائي لاكتمال طرفي نصف النهائي، عقب تأهل اتحاد جدة والفيحاء إلى مباراة نصف النهائي الأخرى.

وتقدم النصر أولاً عقب مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي استغل عرضية زميله فنسنت أبوبكر ليحولها في مرمى عبدالله المعيوف حارس الهلال.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 62 ارتقى النيجيري أوديون إيغالو لعرضية سعود عبدالحميد ليسجل هدف التعادل في شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي الدقيقة 80 سقط سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء عقب احتكاكه مع عبدالإله العمري مدافع النصر، ليحتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال ركلة جزاء للأزرق، أحرزها الدوسري نفسه في مرمى النصر.

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