جزائية حمدالله تقود الاتحاد إلى نصف نهائي الكأس

حقق الاتحاد فوزاً صعباً على مضيفه التعاون يوم الاثنين 1 - 2 في ربع نهائي كأس الملك ليكون أول الواصلين إلى دور الأربعة من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول سلبياً قبل أن يبادر التعاون بالتسجيل عبر سميحان النابت الذي أحرز هدفا من صناعة زميله الإسباني ألفارو ميدران عند الدقيقة 53، وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة سجل الضيوف هدف التعادل عن طريق عبدالعزيز البيشي الذي أكمل تمريرة البرازيلي رومارينيو قبل أن يسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 96. وشهدت المباراة اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد عددا من المرات إذ ألغت هدفين للفريقين كما تم العودة إليها لاحتساب الجزائية الأخيرة.
ويواجه اتحاد جدة في الدور نصف النهائي الفريق الفائز من مباراة الباطن والفيحاء.
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