الشباب يهزم الأهلي بثنائية جونيور.. ويضرب موعداً مع الهلال

لحق الشباب بركب المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من كأس الملك وذلك عقب فوزه على ضيفه الأهلي 2 - 1 يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.
وسيلعب الشباب في الدور قبل النهائي مع الهلال، الذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه في وقت سابق من يوم الاثنين على النصر 2 - 1 فيما سيواجه الاتحاد الفائز على التعاون 2 - 1، فريق الفيحاء المتأهل للمربع الذهبي والفائز بدوره على الباطن بنفس النتيجة.
وتقدم الشباب عن طريق كارلوس جونيور للشباب في الدقيقة 49، قبل أن يدرك فيليب برادريتش التعادل للأهلي في الدقيقة 60. وفي الدقيقة 86 سجل كارلوس جونيور هدف الفوز للشباب من ضربة جزاء.
وشهدت المباراة تعرض البرازيلي باولينيو لاعب الشباب للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما أشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية.
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