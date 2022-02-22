ربع نهائي كأس الملك.. نتيجة واحدة والحسم بـ"ركلة جزاء"

تأهلت أندية اتحاد جدة والفيحاء والهلال والشباب إلى نصف نهائي كأس الملك يوم الاثنين بعد فوزها في مبارياتها بنتيجة 2-1، إذ جاء هدف الفوز في تلك المباريات عبر ركلة جزاء.

وكان اتحاد جدة متأخراً أمام التعاون بهدف سميحان النابت، إلا أنه عاد إلى النتيجة عبر تسديدة عبدالعزيز البيشي وفي اللحظات الأخيرة سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف الفوز من علامة الجزاء.



مادة اعلانية

وفي حفر الباطن، انتهى الوقت الأصلي بتعادل الباطن والفيحاء بهدف لمثله عن طريق اليوناني ترايكوفيسكي للثاني ويوسف الجبلي للأول، قبل أن يتحصل الفيحاء على ركلة جزاء في الدقيقة 117 ترجمها تاشتيديس إلى هدف ضمن من خلاله وصول فريقه إلى نصف النهائي.



أما مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، فتقدم الأول عن طريق تاليكسا، وعادل الثاني عبر إيغالو في الشوط الثاني، ومع بقاء 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني، تحصل سالم الدوسري على ركلة جزاء سددها في مرمى وليد عبدالله هدفاً هلالياً ثانياً.

واستطاع الشباب عبور أهلي جدة في آخر مباريات ربع النهائي عن طريق ركلة جزاء سجلها كارلوس جونيور قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، بعدما سجل ذات اللاعب الهدف الأول وعادل أهلي جدة عبر الكرواتي برادريتش.

