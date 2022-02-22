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كويفا يقود الفتح للفوز على الفيصلي

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كويفا خلال اللقاء

كويفا يقود الفتح للفوز على الفيصلي

الرياض - رويترز

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أحرز كريستيان كويفا هدفين بينهما ركلة جزاء وصنع ثالثا في فوز كبير للفتح 4-1 على ضيفه الفيصلي في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وأرسل الدولي القادم من بيرو تمريرة عرضية تابعها سفيان بن دبكة بضربة رأس في مرمى الضيوف في الدقيقة 24.

وضاعف كويفا النتيجة عبر ركلة جزاء في الدقيقة 42 ، وبعدها بثلاث دقائق أرسل تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء خدعت مصطفى ملائكة حارس الفيصلي وسقطت في شباكه.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني جعل مروان سعدان النتيجة 4-صفر للفتح عندما تابع تسديدة أرضية وحول اتجاهها إلى المرمى من مدى قريب.

وقلص جوليو تفاريس الفارق للفيصلي قبل النهاية بست دقائق عندما استقبل تمريرة طويلة على صدره وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وتقدم الفيصلي للمركز 11 برصيد 24 نقطة تاركا منافسه في المركز 13 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 48 نقطة من 20 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن النصر الذي خاض 21 مباراة.

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