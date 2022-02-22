كويفا يقود الفتح للفوز على الفيصلي

أحرز كريستيان كويفا هدفين بينهما ركلة جزاء وصنع ثالثا في فوز كبير للفتح 4-1 على ضيفه الفيصلي في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وأرسل الدولي القادم من بيرو تمريرة عرضية تابعها سفيان بن دبكة بضربة رأس في مرمى الضيوف في الدقيقة 24.
وضاعف كويفا النتيجة عبر ركلة جزاء في الدقيقة 42 ، وبعدها بثلاث دقائق أرسل تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء خدعت مصطفى ملائكة حارس الفيصلي وسقطت في شباكه.
وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني جعل مروان سعدان النتيجة 4-صفر للفتح عندما تابع تسديدة أرضية وحول اتجاهها إلى المرمى من مدى قريب.
وقلص جوليو تفاريس الفارق للفيصلي قبل النهاية بست دقائق عندما استقبل تمريرة طويلة على صدره وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الخالية.
وتقدم الفيصلي للمركز 11 برصيد 24 نقطة تاركا منافسه في المركز 13 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.
ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 48 نقطة من 20 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن النصر الذي خاض 21 مباراة.
-
البريكان يقود الفتح للفوز على الحزمفاز الفتح على مضيفه الحزم 1 صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للفتح ... رياضة
-
أهلي جدة يهزم 9 لاعبين من الفتحفاز الأهلي على الفتح بهدف نظيف سجله كارلوس إدواردو في الدقيقة 85، يوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ... رياضة سعودية
-
الشباب يسعى للعودة إلى الانتصارات على حساب الفتحيسعى الشباب لإيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة لسكة الانتصارات، حينما يستضيف الفتح على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يتطلع الاتفاق لاستعادة ... رياضة سعودية