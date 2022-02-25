إدواردو يتطلع إلى مواصلة هوايته في "الشباك المفضلة"

يخوض كارلوس إدواردو، مهاجم الأهلي، يوم السبت، المواجهة العاشرة أمام الاتحاد، عندما يلتقي الفريقان على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في قمة منافسات المرحلة الثانية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيلعب البرازيلي البالغ من العمر "32 عاما" مباراة ديربي جدة لأول مرة في مسيرته، بعدما انتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وبدأت علاقة إدواردو مع شباك اتحاد جدة في 2015، عندما كان لاعبا في صفوف الهلال، في مباراة الدور الأول بالدوري لموسم 2015-2016، حينها سجل هدفا في فوز الاتحاد 4-3 على الهلال، وفي الموسم اللاحق سجل هدفاً في المباراة الشهيرة التي فاز بها فريقه 3-1 في جدة، وهدفاً في مباراة ذهاب موسم 2017-2018 قبل أن يتعرض إلى قطع في الرباط الصليبي ويغيب لما تبقى من الموسم، وعندما عاد واجه اتحاد جدة في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة في لندن صيف 2018 وسجل هدفاً، وبعدها وضع بصمته بهدف في فوز فريقه 3-1 ضمن جولة الذهاب لموسم 2018-2019 وغاب عن المباراة اللاحقة بسبب عقوبة الإيقاف، قبل أن يعود ويحرز هدفين في مباراة الجولة الرابعة من موسم 2019-2020، ثم قاد الهلال للفوز على الاتحاد بهدف في الدور الثاني أيضا.

وبالأهداف الثمانية التي سجلها في مرمى اتحاد جدة خلال 9 مباريات، أصبحت شباك الفريق الأصفر والأسود المفضلة لدى إدواردو في مسيرته الاحترافية، الذي غاب عن التسجيل أمام الاتحاد في مباراة واحدة فقط شارك بها كانت في ذهاب موسم 2016-2017 بالدوري.

يشار إلى أن إدواردو خاض 5 مباريات مع فريقه الجديد، وتمكن من تسجيل هدف وحيد كان في مرمى الفتح بالدوري، ويحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 48 نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر، فيما يتواجد الأهلي بالمركز التاسع برصيد 25 نقطة.