الأهلي يصطدم بالمتصدر.. والنصر يطمح لتجاوز كبوة الكأس

سيكون ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مسرحاً لمباراة ديربي الغربية الذي يجمع الأهلي والاتحاد، السبت في قمة منافسات المرحلة الثانية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب ذاته مطلع أكتوبر الماضي، انتهت بفوز الاتحاد 2-0، سجلهما المدافعان حمدان الشمراني والمصري أحمد حجازي.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم سويسري بقيادة الدولي ساندرو شارر، الذي أدار ثلاث مباريات في دوري هذا الموسم.

يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 48 نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

ومع أن الأهلي مازال بعيداً عن مستواه، إلا أنه نجح في تفادي الخسارة في آخر ست مباريات في الدوري، إذ فاز في مباراتين وتعادل في أربع، قبل خسارته أمام الشباب في مسابقة كأس الملك.

يسعى جاهداً لرد اعتباره من خسارة الدور الأول، وفي نفس الوقت تحسين موقعه في سلم الترتيب خصوصاً، وأنه مازال ضمن الأندية المهددة بالهبوط عطفاً على التقارب النقطي بينه وبين الأندية التي تليه في سلم الترتيب.

وأكد مدربه الألباني بسنيك هاسي، أنه قادر على الخروج بالفريق من هذه الوضعية، وحصد النقاط والارتقاء إلى المراكز المتقدمة، كونه يملك فريقاً جيداً ومتوازناً مع لاعبين بإمكانيات كبيرة.

ويعول الأهلي على قائده وهدافه السوري عمر السومة، والبرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالرحمن غريب وأيمن يحيى والكاميروني فرانك كومو والمقدوني إزغان أليوسكي.

في المقابل، يتطلع الاتحاد إلى استعادة نغمة الفوز، بعد تعثره بالتعادل أمام التعاون في الجولة الماضية، قبل أن يقصي نفس الفريق من كأس الملك بصعوبة بالغة.

ويُعتبر الاتحاد حالياً في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، وستشهد صفوفه عودة صانع ألعابه البرازيلي إيغور كورونادو بعد غياب طويل بداعي الإصابة، لكنه في المقابل يفتقد مدافعه أحمد حجازي الذي مازال يواصل برنامجه العلاجي.

ويضم الاتحاد مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه برونو هنريكي ورومارينيو داسيلفا والمغربي عبدالرزاق حمدالله إلى جانب مهند الشنقيطي وعبدالعزيز البيشي وفهد المولد.

ويتطلع النصر الثاني إلى تجاوز خروجه من مسابقة كأس الملك، عندما يستقبل أبها سادس الترتيب (28) على ملعب "مرسول بارك" بالرياض، في مباراة ترجح خلالها كفة النصر على الورق عطفاً على الفوارق الفنية والعناصرية التي تصب في صالحه.

وبعد أن ودع المنافسة على كأس الملك أمام جاره الهلال في ديربي العاصمة، بالخسارة 1-2، يأمل النصر أن لا تؤثر تلك الخسارة على مسيرته في الدوري، وسيرمي بكل ثقله من أجل الفوز على ضيفه والبقاء وصيفاً قبل الموقعة الملتهبة التي تجمعه بالهلال في الجولة المقبلة.

ومع أن حظوظ الفريق العاصمي في المنافسة على اللقب تبدو صعبة لتخلفه بفارق 7 نقاط وخوضه مباراة اقل من الاتحاد، لكنه يسعى جاهداً للبقاء في مركزه على أقل تقدير لضمان المشاركة آسيويا وفي بطولة الكأس السوبر.

في المقابل، يطمح أبها في تخطي خسارة الديربي أمام ضمك واستعادة نغمة الانتصارات من جديد لتأمين موقعه في وسط الدوري والابتعاد عن صراع الهبوط. ويدرك أبها قوة ضيفه ولهذا سيلعب وفق إمكاناته من أجل تحقيق مبتغاه خصوصاً وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.

ويسعى الهلال لمواصلة نتائجه الايجابية عندما يستضيف الحزم متذيل الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة تبدو سهلة على صاحب الأرض الذي يقدم مستويات كبيرة مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياس.

ويمتلك الهلال الرابع 34 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة مع الاتحاد والفيحاء والاتفاق.

ويسير الهلال بشكل مميز بعد عودته من كأس العالم للأندية، حيث تجاوز جاره الشباب في الدوري بخماسية قبل أن يقصي جاره الآخر النصر من كأس الملك 2-1.

ويتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث توالياً منذ استلام دياس مهمته، للمحافظة على حظوظه في اللقب لاسيما وأن لديه ثلاث مباريات مؤجلة وفي حالة الفوز فيها سيقفز للوصافة ويقترب من الاتحاد.

ويعيش الحزم وضعاً صعباً على مستوى النتائج وضعته في المركز الأخير، فالفريق لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات فقط، ولم يحصد أي نقطة في آخر ثلاث مباريات حيث خسرها جميعها، لكنه رغم ذلك يحاول الخروج بنتيجة إيجابية يحافظ من خلالها على آماله في البقاء ضمن أندية النخبة وتمنحه دفعه معنوية في المباريات المقبلة.