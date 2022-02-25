المريخ يعبر الهلال في القمة السودانية

فاز المريخ السوداني على مواطنه الهلال 2 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتقدم المريخ في الدقيقة الثالثة عن طريق السماني الصاوي، قبل أن يدرك محمد عبد الرحمن التعادل للهلال في الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 42 عاد السماني الصاوي ليسجل الهدف الثاني له وللمريخ.
ورفع المريخ رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر والذي يواجه الأهلي المصري يوم السبت.
على الجانب الآخر، يتذيل الهلال ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.
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