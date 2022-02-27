إصابة الغنام بتمزق في أربطة مفصل القدم

أكد نادي النصر يوم الأحد إصابة لاعبه سلطان الغنام الظهير الأيمن للفريق الأول بتمزق حاد في الأربطة الجانبية لمفصل القدم بعد تعرضه لها أمام نادي أبها.
وتعرض الغنام إلى الإصابة أمام أبها في المواجهة التي أقيمت على مرسول بارك عند الدقيقة 39 من الشوط الأول ليلعب بدلاً منه زميله منصور الشمري.
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ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 7 نقاط عن المتصدر الاتحاد.
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