العابد ينقذ الشباب من فخ الفيحاء

فاز فريق الشباب على مضيفه الفيحاء 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا فوز الباطن على الفيصلي 1 - صفر، وتعادل الطائي مع التعاون 1 - 1، وفوز الفتح على الاتفاق 4 - صفر.

وسجل هدفي الشباب جون ماري ونواف العابد في الدقيقتين 41 و80، فيما سجل هدف الفيحاء عبد الرحمن السفري في الدقيقة 58. ورفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الثامن.

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وفي المباراة الثانية، ضاعف فريق الباطن من محنة فريق الفيصلي، بعدما تغلب عليه 1 - صفر. ويدين الباطن بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوسف الجبلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الباطن رصيده إلى 22 نقطة ليصعد من المركز الخامس عشر قبل الأخير إلى المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 21 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الطائي مع التعاون 1 - 1. وتقدم الطائي بهدف سجله حسن الجبيري في الدقيقة 26 وتعادل التعاون عن طريق هدف سجله توبياس فيجيروا، لاعب الطائي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67. وشهدت المباراة طرد سليمان هزازي لاعب التعاون في الدقيقة 74. ورفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، كما رفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز الفتح على الاتفاق 4 - صفر. وسجل أهداف الفتح كريستيان كويفا (هدفين) في الدقيقتين العاشرة و33 وسفيان بن دبكة في الدقيقة 37 ومراد باتنا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء. ورفع الفتح رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الاتفاق عند20 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.