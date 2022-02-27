حمدالله يعيد الـ "هاتريك" إلى الديربي بعد 20 عاماً

أعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد الثلاثيات "الهاتريك" إلى مواجهات الديربي يوم السبت في لقاء الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حمدالله ثلاثة أهداف في مرمى محمد الربيعي حارس أهلي جدة لينتهي اللقاء 3 – 4 ويواصل نادي الاتحاد صدارته ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

مادة اعلانية

ويعود آخر "هاتريك سجل في ديربي جدة إلى قبل 20 عاما قبل فترة دوري المحترفين عندما تولى المهاجم البرازيلي سيرجيو ريكاردو المهمة بتسجيل 3 أهداف في إياب موسم 2001-2002 قبل أن يسجل الحسن اليامي الهدف الرابع وينتهي اللقاء حينها 4 – 1.

وتسبب فوز الاتحاد على جاره في ديربي جدة إلى إعادة انتصاراته على الغريم التي تنتهي بتسجيله 4 أهداف، إذ كانت آخر مباراة انتهت بفوزه على الأهلي بأربعة أهداف إلى ذهاب موسم 2004 – 2005 عندما هزم الأهلي 2 – 4 عن طريق محمد نور وحمزة إدريس ووليد عبدربه بالخطأ في شباك فريقه وإبراهيم سويد.