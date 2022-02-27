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"هاتريك" حمدالله يحسم ديربي جدة للاتحاد ويبعده في الصدارة

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من فرحة حمدالله

"هاتريك" حمدالله يحسم ديربي جدة للاتحاد ويبعده في الصدارة

الرياض - د ب أ

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فاز فريق اتحاد جدة على مضيفه الأهلي 4 - 3 خلال مباراة ديربي جدة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا فوز النصر على أبها 2 - 1 والهلال على الحزم 2 - صفر وضمك على الرائد 3 - 2.

وتقمص عبد الرزاق حمد الله دور البطولة لفريق اتحاد جدة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة و21 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة فيما سحل رومارينيو ريكاردو دا سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 41. في المقابل سجل أهداف الأهلي كارلوس إدواردو وعبد الباسط علي هندي ومحمد المجحد في الدقائق الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و49 و73. وشهدت المباراة طرد محمد خبراني لاعب الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز التاسع.

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