المحيميد والرشيدي ينتقلان إلى سلافيا براغ

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يوم الاثنين انتقال سامر المحيميد ومحمد الرشيدي إلى نادي سلافيا براغ التشيكي حتى 2024.

وانتقل سامر المحيميد لاعب الوسط من نادي النصر ومحمد الرشيدي لاعب الوسط من نادي أحد إلى النادي التشيكي حتى 2024.

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ويعد سلافيا براغ ثاني أكثر أندية الدوري التشيكي تحقيقا للدوري خلف غريمه سبارتا بالإضافة إلى 10 بطولات في مسابقة كأس التشيك.

وأطلق مشروع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في يونيو 2019 من قبل الهيئة العامة للرياضة "وزارة الرياضة حالياً" بهدف تطوير وتنمية المواهب السعودية في رياضة كرة القدم عن طريق الاحتكاك بالكرة الأوروبية والقدرة على تغذية المنتخبات السعودية وإمكانية الانضمام للفرق الأوروبية.