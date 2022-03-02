6 احتفالات لا تنسى في ديربي الهلال والنصر

دائما ما تخطف مباريات الهلال والنصر الأنظار خاصة مع الاحتفالات واللحظات الهامة والحاسمة التي باتت مرتبطة بذكريات متابعي ديربي الرياض، وستتجه الأنظار مجددا، يوم الخميس، صوب قمة الجولة الـ 23 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقي الفريقان في مواجهة رابعة بالموسم الحالي.

خلاط سالم

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اشتهر سالم الدوسري، جناح الهلال، باحتفالية "الخلاط"، خاصة في المباراة الأخيرة التي كسبها فريقه بهدفين لهدف أمام النصر، في ربع نهائي كأس الملك.

ورد حينها النجم السعودي على تاليسكا، لاعب الغريم التقليدي، الذي كرر احتفالية الدوسري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، عندما قاد الهلال إلى النهائي وتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية خلال 3 سنوات.

وفي الديربي الأخير بكأس الملك، سجل تاليسكا هدف التقدم في المباراة لمصلحة النصر، وسخر من احتفالية سالم، قبل أن يرد الدوسري ويكرر احتفالية "الخلاط" مجددا بعدما أحرز الهدف الثاني للهلال في المباراة التي حسمها أبطال آسيا بنتيجة 2-1.

طريقة ميسي

لجأ تاليسكا، هداف فريق النصر، إلى أشهر احتفاليات ليونيل ميسي في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في الوقت القاتل من المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري في الموسم الحالي.

واحتفل صاحب الـ 27" عاما" بطريقة خاصة وغير معتادة من النجم البرازيلي، حيث تقدم إلى جماهير الهلال وحمل قميصه مشيرا إلى اسمه ورقمه.

ضحكة تاليسكا

عرف تاليسكا باحتفالية خاصة بعد قدومه إلى السعودية، وهي الضحكة الساخرة التي ظهر بها في فيديو إعلان تعاقده مع النصر، الذي كسب صفقة اللاعب بعد منافسة مع الهلال، حسب التقارير الإعلامية.

ودائما ما يحتفل تاليسكا بالضحكة الشهيرة، مع عبارة "أنا نصراوي"، بطريقة ساخرة، في إشارة إلى أنه فضل الانتقال إلى الفريق الأصفر على الأزرق، واحتفل بطريقته الخاصة بعد الهدف الأخير الذي أحرزه في مرمى الغريم بالمباراة الأخيرة في كأس الملك.

علم البليهي

عُرف عن اللاعبين الاحتفال بطريقة مميزة عقب تسجيل الأهداف، إلا أن مدافع الهلال علي البليهي ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما غرس علم الهلال في منتصف ملعب النصر "مرسول بارك"، عقب فوز فريقه بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداولت الاحتفالية بشكل واسع في الشبكات الاجتماعية، وأدت إلى اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء.

يشار إلى أن ملعب "مرسول بارك"، كان يطلق عليه اسم "محيط الرعب" عندما يستضيف مباريات الهلال، قبل أن يتمكن النادي الأصفر من الحصول على ملكيته لمدة 10 سنوات في 2020.

سهم القحطاني

في 2010، تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك للأبطال 2010، بفوزه على غريمه التقليدي بنتيجة 5-3، في المباراة التي شهدت احتفالية ياسر القحطاني الشهيرة، عندما سجل الهدف الثالث للهلال في أول نصف ساعة من عمر اللقاء، حينها اتجه الهداف الشهير بلقب "القناص" للجماهير مطلقا سهمه.

"أنا بلنتاوي"

اضطر محمد السهلاوي، الهداف التاريخي للديربي في المحترفين بـ "11 هدفا"، للرد على انتقادات تسجيله معظم أهدافه عن طريق ركلات الجزاء، وذلك في مباراة الديربي ضمن منافسات الدوري لموسم 2014-2015، عندما أحرز هدف المباراة الوحيد لمصلحة النصر في الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء، وتوجه إلى الكاميرا، وقال عبارة "أنا بلنتاوي".

وربما تكون الجماهير المتابعة لأغلى مباراة كرة قدم في قارة آسيا "116 مليون يورو"، على موعد مع احتفالية جديدة، مساء الخميس، في اللقاء الذي يقام على أرضية "مرسول بارك".