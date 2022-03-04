التعاون والفتح يتعادلان في مباراة "البطاقات الحمراء"

تعادل الفتح مع مضيفه التعاون 1 - 1 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم التعاون عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك فراس البريكان التعادل للفتح في الدقيقة 36.

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وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين، اثنان من التعاون وهما نواف الصبحي بعد حصوله على إنذارين، وزي لويس في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و49، فيما تعرض مراد باتنا لاعب الفتح للإنذار الثاني في الدقيقة 70 ليخرج مطرودا.

ورفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما رفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.