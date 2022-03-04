شباك النصر.. ضحية سالم الدوسري المفضلة

أصبحت شباك نادي النصر المفضلة لدى سالم الدوسري، نجم فريق الهلال، بعدما سجل هدفين في مرمى الفريق الأصفر، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 23 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الهلال على غريمه النصر بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسول بارك".

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ورفع الدوسري رصيده إلى 9 أهداف في مرمى النصر، لتصبح شباك الغريم التقليدي المفضلة لدى اللاعب الدولي السعودي البالغ من العمر "30 عاما".

وخلال 23 مباراة خاضها نجم الدوسري أمام النصر، تذوق الهلال الانتصار في 12 لقاء، وتعادل مرتين، وتعرض فريقه للهزيمة 9 مرات.

وبدأت قصة الدوسري مع شباك النصر في دوري المحترفين بالجولة الـ 10 لموسم 2011-2012، عندما سجل هدفه الأول في المباراة التي كسبها الهلال بنتيجة 3-0، وانتظر بعدها إلى موسم 2015-2016 ليسجل هدفين في الجولة الأولى والثانية.

وفي موسم 2017-2018 رفع سالم رصيده بهدف رابع في الأسبوع الثامن، و في الجولة الثانية بالموسم التالي سجل هدفه الخامس في النصر، قبل أن يضع هدفين في مباراة الخميس، ليصل إلى 7 أهداف.

كما يملك النجم السعودي هدفا في شباك النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وآخر في ربع نهائي كأس الملك 2021-2022.