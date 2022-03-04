موري تخصص "بطاقات حمراء" في مباريات الديربي

حصل المدافع الأرجنتيني راميرو فوينيس موري على رابع بطاقة حمراء في مسيرته الاحترافية، وذلك بعدما تعرض للطرد خلال مباراة النصر السعودي أمام الهلال، يوم الخميس، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن الأسبوع الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر صاحب الـ "30 عاما" ديربي الرياض مطرودا في الدقيقة 63، حينها كان الهلال متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يضيف إيغالو الهدف الرابع للفريق الأزرق ويحسم الهلال الديربي برباعية دون مقابل.

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ويملك موري سجلا سيئا في مواجهات الديربي خلال مسيرته الاحترافية، حيث حصل على 3 بطاقات حمراء من أصل الـ 4 في مواجهات الديربي، بداية من الأرجنتين ثم إنجلترا وصولا إلى السعودية.

وبدأ المدافع الأرجنتيني الذي انضم إلى النصر في 22 يوليو 2021، مسيرته مع ريفر بليت في بلاده، ونال البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته أمام الغريم التقليدي بوكا جونيورز في الديربي الشهير والمعروف بـ "كلاسيكو الأرجنتين" وديربي "الأغنياء والفقراء" أيضا.

وحصل موري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي على لاعب بوكا جونيورز، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في الخامس من أكتوبر لعام 2014.

وجاءت البطاقة الحمراء الثانية في مسيرة اللاعب في مباراة ريفر بليت ضد سان لورينزو، وذلك في إياب نهائي كأس ريكوربا سوداميركانا 2015، حيث طرد في الدقيقة 80.

وبعد انتقاله إلى إيفرتون الإنجليزي في سبتمبر 2015، كان موري على موعد مع طرد ثالث في الأسبوع الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016، وذلك في ديربي "الميرسيسايد" الشهير، حيث حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 50 عقب تدخله العنيف على اللاعب أوريغي الذي خرج مصابا، وكان حينها ليفربول متقدما بهدفين دون مقابل، وحسم بعد ذلك مواجهة الديربي برباعية نظيفة.

ومن ديربي "الغضب" في الأرجنتين ثم " الميرسيسايد" الشهير، تمكن موري من الحصول على بطاقة حمراء رابعة في ثالث ديربي بمسيرته، عندما طرد أمام الهلال، مساء الخميس.