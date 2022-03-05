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إقالة هاسي من تدريب أهلي جدة

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المدرب البلجيكي

إقالة هاسي من تدريب أهلي جدة

الرياض - د ب أ

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أعلن نادي الأهلي عن إلغاء عقد مدربه الألباني بيسنيك هاسي وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهير الفريق.

وتعرض الأهلي للخسارة يوم الجمعة أمام مضيفه الاتفاق بنتيجة صفر - 1 ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليتجمد رصيد الفريق عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

ووجهت إدارة الأهلي، عبر بيان مقتضب نشرته على حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الشكر للمدرب الألباني متمنية له التوفيق في تجربته القادمة. ولم تعلن ادارة الاهلي عن البديل المؤقت او الجديد الى سيقود الفريق في الفترة المقبلة.

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