.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم الأهلي في معركة البقاء

  • الخط
الهدف الأول

الاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم الأهلي في معركة البقاء

الرياض - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تغلب الاتفاق على ضيفه الأهلي 1 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل نعيم السليتي هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 19 وأكمل الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الله سالم في الدقيقة 71.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تسريب شروط روسيا وأوكرانيا لوقف القتال تسريب شروط روسيا وأوكرانيا لوقف القتال
اكتشف المزيد