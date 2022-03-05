الاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم الأهلي في معركة البقاء

تغلب الاتفاق على ضيفه الأهلي 1 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل نعيم السليتي هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 19 وأكمل الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الله سالم في الدقيقة 71.
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ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
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