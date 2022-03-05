الشباب يستعيد المركز الثاني برباعية الباطن

فاز فريق الشباب على ضيفه الباطن 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت أيضا فوز الرائد على الفيحاء 1 - صفر والفيصلي على الحزم بذات النتيجة.

وسجل أهداف الشباب تركي العمار في الدقيقة الثانية وعبد العزيز العلاوي، لاعب الباطن، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35 وباولينيو في الدقيقة 66 وإيفر بانيغا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

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ورفع الشباب رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام النصر، وتوقف رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.