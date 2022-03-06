إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك التي ستقام في أبريل المقبل.

وكانت أندية الاتحاد والفيحاء والهلال والشباب فازت على التعاون والباطن والنصر والأهلي في دور الربع النهائي أواخر الشهر الماضي.

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وسيستضيف الهلال نظيره الشباب على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الثالث من أبريل المقبل فيما سيحل الاتحاد ضيفا على الفيحاء في مدينة المجمعة الرياضية في الرابع من أبريل.