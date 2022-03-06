.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك

  • الخط
كأس البطولة

إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك التي ستقام في أبريل المقبل.

وكانت أندية الاتحاد والفيحاء والهلال والشباب فازت على التعاون والباطن والنصر والأهلي في دور الربع النهائي أواخر الشهر الماضي.

وسيستضيف الهلال نظيره الشباب على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الثالث من أبريل المقبل فيما سيحل الاتحاد ضيفا على الفيحاء في مدينة المجمعة الرياضية في الرابع من أبريل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح روسيا في الاستغناء عن فيزا وماستركارد؟ هل تنجح روسيا في الاستغناء عن فيزا وماستركارد؟
اكتشف المزيد