إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك التي ستقام في أبريل المقبل.
وكانت أندية الاتحاد والفيحاء والهلال والشباب فازت على التعاون والباطن والنصر والأهلي في دور الربع النهائي أواخر الشهر الماضي.
مادة اعلانية
وسيستضيف الهلال نظيره الشباب على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الثالث من أبريل المقبل فيما سيحل الاتحاد ضيفا على الفيحاء في مدينة المجمعة الرياضية في الرابع من أبريل.
اقرأ أيضاً
-
ربع نهائي كأس الملك.. نتيجة واحدة والحسم بـ"ركلة جزاء"تأهلت أندية اتحاد جدة والفيحاء والهلال والشباب إلى نصف نهائي كأس الملك يوم الاثنين بعد فوزها في مبارياتها بنتيجة 2-1، إذ جاء هدف الفوز في تلك ... رياضة سعودية
-
الهلال يقلب الطاولة على النصر ويبلغ نصف نهائي كأس الملكسجل سالم الدوسري هدفاً من علامة الجزاء قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأصلي ليضمن وصول الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر ... رياضة سعودية
-
الهلال في كأس الملك.. عقدة تلاحق النصر منذ 1989لم يعرف النصر الفوز على غريمه التقليدي الهلال في بطولة كأس الملك منذ العام 1988، إذ انتهت 6 مواجهات بينهما عقب ذلك التاريخ بفوز أزرق قبل ملاقاتهما يوم ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية