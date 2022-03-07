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إعادة تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي

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إعادة تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي

العربية.نت

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أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يوم الأحد قرارا بإعادة تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بتعيين محمد باصم رئيسا لمركز التحكيم الرياضي السعودي وعضوية كل من علي القحطاني وفارس الضبيبان وحسن التخيفي ونجلاء الحقيل ومسفر آل بقيه عضوا ممثلا لرابطة المدربين وهاني آل محمد عضوا ممثلا لرابطة اللاعبين.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي نفى في وقت سابق لمباراة الاتحاد والنصر الأخبار الإعلامية التي تحدثت عن رفع عقوبة منع حضور جماهير الفريق ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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