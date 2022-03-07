الاتحاد أمام عقدة "الملز" ورقم غاب 5 أعوام أمام الهلال

يدخل اتحاد جدة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الثلاثاء أملا في الابتعاد بصدارته باحثا عن حسم مبكر لبطولة الدوري السعودي بالإضافة إلى تكرار عدم خسارته من المنافس الأزرق لثالث مباراة تواليا.

ويقع الاتحاد في صدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ 54 نقطة من 22 مواجهة فيما يحتل الهلال المركز الرابع بـ40 نقطة ومؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق إذ سيتواجه الطرفان في مباراة تأجلت إقامتها من الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

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وستكون أمام الاتحاد عقدة لم تفك منذ انطلاق دوري المحترفين في 2008-2009، إذ استضاف الهلال نظيره الأصفر 3 مرات على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" انتهت أولى الواجهات بخماسية نظيفة في ذهاب موسم 2009-2010 سجل منها البرازيلي تياغو نيفيز "هاتريك" والسويدي ويليهامسون ثنائية وهي أكبر نتائج الطرفين في تاريخ مواجهاتهما.

وفي موسم ذهاب 2011-2012 تعادل الضيف مع أصحاب الأرض بهدف لمثله سجل للهلال المغربي عادل هرماش وللاتحاد نايف هزازي، قبل أن تكون آخر مواجهة بينهما في الجولة السابعة من موم 2018-2019 وفاز فيها الأزرق بثلاثية محمد كنو والفرنسي بافتمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو قابلها هدف اتخادي عن طريق الصربي ألكساندر بيزتش.

ويسعى الاتحاد للوصول إلى مباراته الثالثة المتتالية أمام الهلال التي لا يخسر فيها إذ تعود آخر مرة استطاع الفريق الغربي تجاوز الهلال قي 3 مواجهات متتالية إلى موسمي 2015-2016 و2016-2017 عندما فاز في مواجهتي الموسم 3 – 4 بأهداف أحمد شراحيلي في مرماه والفنزويلي ريفاس وفهد المولد ومحمد أبو سبعان قبل أن يفوز إيابا بهدف جاء عن طريق تسديدة بعيدة المدى من المدافع زياد الصحفي.

وفي ذهاب موسم 2016-2017 واصل الاتحاد تفوقه المتتالي بهدفي أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني ليبدأ الهلال بعدها سلسلة نتائج إيجابية على منافسه الأصفر والأسود بالفوز عليه في 5 مباريات دورية من أصل 7 قبل أن يعود الاتحاد الموسم الماضي وتحقيق انتصاره الأول على غريمه منذ 5 أعوام.

وتقدم أصفر الغربية في مباراة الفريقين في ذهاب الموسم الماضي عن طريق عبدالرحمن العبود قبل أن يسجل صالح الشهري هدف التعادل في وقت متأخر من اللقاء، وفي مباراة الإياب حقق الاتحاد فوزه الأول على الهلال منذ 5 أعوام برأسية عبدالمحسن فلاتة وتسديدة سعود عبدالحميد.