إيقاف حمد الله وشافعي مباراة واحدة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين قرارين بإيقاف لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله ولاعب نادي ضمك فاروق شافعي مباراة واحدة.

وجاء في بيان لجنة الانضباط بثبوت مخالفة اللاعبين بقيامهما بسلوك غير رياضي بعد انتهاء مباراة الفريقين التي فاز فيها الاتحاد بهدفين لهدف.

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وبذلك سيغيب عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة الاتحاد القادمة أمام الهلال فيما لن يكون فاروق شافعي متاحا لمدرب ضمك أمام الحزم.