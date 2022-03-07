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"الانضباط" تحرم النصر من جماهيره أمام الفيحاء

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جماهير نادي النصر

"الانضباط" تحرم النصر من جماهيره أمام الفيحاء

العربية.نت

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد عدة قرارات انضباطية لعدد من الأندية بعد نهاية الجولة الماضية.

وقررت لجنة الانضباط إلزام نادي النصر بلعب مباراة واحدة دون حضور الجماهير بعد رمي 3 علب مياه في مواجهة الفريق أمام الهلال السابقة.

وأضافت اللجنة بتغريم لاعبي الفريق منصور الشمري والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لعدم إجرائهما المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة كما أوقف فونيس مباراتين مباراتين لسلوكه المشين عندما طرد أمام الهلال.

وزاد بيان اللجنة بإيقاف لمباراتين لعبدالرحمن العبود لاعب نادي الاتحاد و مازن أبو شرارة لاعب نادي ضمك بعد طردهما في مباراة فريقيهما بالإضافة إلى تغريم أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد 30 ألف ريال لدخوله ممر اللاعبين قبل وبعد المباراة.

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