الأمير محمد بن سلمان يستقبل إنفانتينو

إنفانتينو يهنئ محمد صلاح

حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تهنئة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بوجوده ضمن المرشحين ...