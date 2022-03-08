الأمير محمد بن سلمان يستقبل إنفانتينو

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.
مادة اعلانية
وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
اقرأ أيضاً
-
عبدالعزيز الفيصل يستقبل إنفانتينواستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يوم الاثنين السويسري جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد ... رياضة سعودية
-
إنفانتينو يهنئ محمد صلاححرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تهنئة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بوجوده ضمن المرشحين ... رياضة عالمية
-
إنفانتينو: معارضو مقترح كأس العالم خائفون على مناصبهمقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن المعارضين لتغيير مواعيد إقامة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية يخشون من التغيير ويرغبون ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية