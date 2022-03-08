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الأمير محمد بن سلمان يستقبل إنفانتينو

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من لقاء الأمير محمد بن سلمان مع إنفانتينو

الأمير محمد بن سلمان يستقبل إنفانتينو

العربية.نت

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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