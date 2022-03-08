الهلال يوقف انتصارات اتحاد جدة

أوقف الهلال سلسلة انتصارات اتحاد جدة بفوزه 2 - 1 على المتصدر، يوم الثلاثاء، في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الثانية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وارتفع رصيد الهلال بذلك إلى 43 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام الشباب وعشر نقاط أمام النصر صاحب المركز الثالث.
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وتقدم الهلال بهدف سجله سالم الدوسري من ضربة جزاء في الدقيقة 16 ثم تعادل الاتحاد بهدف سجله هارون كمارا في الدقيقة 59 .
وبعدها سجل المهاجم النيجيري أوديون ايغالو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 68 .
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