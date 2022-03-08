انطلاقة ما بعد المونديال تحفز الهلال أمام الاتحاد

يأمل نادي الهلال تكرار مشواره بتحقيق النتائج الإيجابية التي تعقب عودته من بطولة كأس العالم للأندية عندما يستضيف الاتحاد يوم الثلاثاء في قمة مؤجلة من الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" يحل الاتحاد المتصدر بـ 54 نقطة ضيفا على الهلال الرابع وفي رصيد 40 نقطة ومؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق في مؤجلة من الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويسعى الهلال إلى تكرار نتائجه الإيجابية التي تعقب عودته من بطولة كأس العالم للأندية ففي ديسمبر 2019 بعدما انتهى الأزرق من مشاركته في البطولة الكبرى بالخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، عاد لمسابقة الدوري وتعادل مع الحزم بهدف لمثله قبل أن يهزم الوحدة 3 - 1 ويتعادل مع الشباب سلباً قبل الفوز على أبها بهدفين لهدف.

وبعد خروج الهلال من المسابقة الأخيرة أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة لعب النادي العاصمي 3 مباريات دورية أمام الشباب والحزم والنصر فاز في الأولى بخماسية نظيفة والثانية بثنائية والأخيرة برباعية نظيفة.