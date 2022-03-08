انطلاقة ما بعد المونديال تحفز الهلال أمام الاتحاد

يأمل نادي الهلال تكرار مشواره بتحقيق النتائج الإيجابية التي تعقب عودته من بطولة كأس العالم للأندية عندما يستضيف الاتحاد يوم الثلاثاء في قمة مؤجلة من الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" يحل الاتحاد المتصدر بـ 54 نقطة ضيفا على الهلال الرابع وفي رصيد 40 نقطة ومؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق في مؤجلة من الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى الهلال إلى تكرار نتائجه الإيجابية التي تعقب عودته من بطولة كأس العالم للأندية ففي ديسمبر 2019 بعدما انتهى الأزرق من مشاركته في البطولة الكبرى بالخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، عاد لمسابقة الدوري وتعادل مع الحزم بهدف لمثله قبل أن يهزم الوحدة 3 - 1 ويتعادل مع الشباب سلباً قبل الفوز على أبها بهدفين لهدف.
وبعد خروج الهلال من المسابقة الأخيرة أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة لعب النادي العاصمي 3 مباريات دورية أمام الشباب والحزم والنصر فاز في الأولى بخماسية نظيفة والثانية بثنائية والأخيرة برباعية نظيفة.
-
الاتحاد أمام عقدة "الملز" ورقم غاب 5 أعوام أمام الهلاليدخل اتحاد جدة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الثلاثاء أملا في الابتعاد بصدارته باحثا عن حسم مبكر لبطولة الدوري السعودي بالإضافة إلى تكرار عدم خسارته من ... رياضة سعودية
-
الهلال يستضيف الاتحاد.. بين اقتراب من حسم الدوري أو إعادة المنافسةيبحث الاتحاد المتصدر عن تخطي غريمه الهلال حامل اللقب للاقتراب أكثر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يتواجهان يوم الثلاثاء في ملعب ... رياضة سعودية
-
لأول مرة منذ 8 أعوام.. اتحاد جدة يدخل متفوقاً على الهلاليدخل اتحاد جدة مواجهة نظيره الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان وهو متفوقًا في جدول الترتيب للمرة الأولى منذ عام 2014 وتحديدًا منذ 2654 يومًا.ويلتقي ... رياضة