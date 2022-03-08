عبدالعزيز الفيصل يستقبل إنفانتينو

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يوم الاثنين السويسري جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ونشر حساب وزارة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لوزير الرياضة مستقبلا إنفانتينو كما أظهرت صورة نشرها حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم صورة لياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي إلى جانب نظيره للاتحاد الدولي لكرة القدم.
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وتعود آخر زيارة قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " إلى السعودية في يناير 2021 وحينها قام بزيارة إلى مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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