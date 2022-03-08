"تحد خاص" ينتظر دياز أمام الاتحاد

يخوض الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال مواجهة خاصة أمام الاتحاد في مباراة الفريقين يوم الثلاثاء ضمن مؤجلة الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيسعى المخضرم الأرجنتيني إلى تحقيق فوزه الثاني على الفريق الغربي إذ لم يسبق له الفوز عليه إلا في مواجهة واحدة من أصل 4 أمام الفريق الأصفر فيما انتهت 3 مباريات أخرى بالخسارة مرة واحدة وتعادلين.

مادة اعلانية

ويحمل دياز مع الاتحاد ذكريات غير محببة خاصة وأن الأخير بقيادة التشيلي خوسيه لويس سييرا فاز على الهلال في أولى مباريات مدرب ريفربليت السابق في الدوري السعودي من ذهاب موسم 2016-2017، قبل أن يقوم النادي الغربي بالتعاقد معه مدرباً تحت رئاسة نواف المقيرن مطلع موسم 2018 - 2019 ولكن خسارته مباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال وأمام الشباب والقادسية في الدوري قادت إلى إقالته من تدريب الفريق بعد انتهاء الجولة الثانية.

ويملك دياز سجلا رائعا أمام الفرق المنافسة في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ واجه النصر 8 مرات فاز عليه في 5 مباريات وتعادل في 2 وخسر واحدة بينما واجه الأهلي 4 مرات فاز في 3 وتعادل في واحدة كما فاز على الشباب في 4 مباريات من أصل 6 مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة، إذ يعد الاتحاد أقل الأندية المتنافسة خسارة من المدرب الأرجنتيني برصيد فوز وتعادلين وخسارة.